Akıncılar'da 2 katlı ahşap ev yandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yusuf Şeyh köyünde muhtar Remzi Arslan'ın evinde yangın çıktı. Ahşap evde çıkan yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Akıncılar ve Suşehri itfaiyelerinin müdahale ettiği yangın uzun süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli, köye giderek Arslan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.