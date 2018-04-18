Akıncılar'a Semt Kütüphanesi Yapılacak
Sivas'ın Akıncılar ilçesine semt kütüphanesi yapılacak.
Sivas'ın Akıncılar ilçesine semt kütüphanesi yapılacak.
Akıncılar Kaymakamlığı ve Akıncılar Belediye Başkanlığı tarafından, Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) öncülüğünde ilçeye semt kütüphanesi yapılacağı belirtildi.
Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi görevlileri, Akıncılar ilçesine gelerek semt kütüphanesi yapılması planlanan bölgede incelemelerde bulundu.
Daha sonra Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz'ü makamında ziyaret eden görevliler, semt kütüphanesi projesi hakkında fikir alışverişinde bulundu.