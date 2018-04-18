Akıncılar'a Semt Kütüphanesi Yapılacak

Akıncılar'a Semt Kütüphanesi Yapılacak

Sivas'ın Akıncılar ilçesine semt kütüphanesi yapılacak.

Akıncılar'a Semt Kütüphanesi Yapılacak

Sivas'ın Akıncılar ilçesine semt kütüphanesi yapılacak.

Akıncılar Kaymakamlığı ve Akıncılar Belediye Başkanlığı tarafından, Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) öncülüğünde ilçeye semt kütüphanesi yapılacağı belirtildi.

Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi görevlileri, Akıncılar ilçesine gelerek semt kütüphanesi yapılması planlanan bölgede incelemelerde bulundu.

Daha sonra Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz'ü makamında ziyaret eden görevliler, semt kütüphanesi projesi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et