Akıncı yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akıncı 29 Ocak yeni bölüm fragman izle!
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Akıncı yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akıncı 29 Ocak yeni bölüm fragman izle!

29.01.2021 07:52 | Son Güncelleme: 29.01.2021 07:55
Akıncı yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akıncı 29 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Akıncı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Akıncı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Akıncı var mı? İşte ayrıntılar...

Akıncı kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Akıncı yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Akıncı var mı? Akıncı ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Akıncı'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

AKINCI YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Akıncı 29 Ocak Cuma günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Akıncı yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akıncı 29 Ocak yeni bölüm fragman izle!

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Akıncı teslim ol!"

Nergis'i kaçıranın Lukas olduğu ortaya çıkar. Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder. Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur. Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir. Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar. Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır. Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya gelir.

Akıncı yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akıncı 29 Ocak yeni bölüm fragman izle!

AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayatımız cesaretimize göre zorlaşır veya kolaylaşır..."

Cevdet, polis sorgusundan kurtulmanın yollarını araraken Nergis de babasının 'gerçekte' kim olduğunu öğrenmek için Kemal'den yardım ister. Lukas görevden alındığını öğrendiğinde ülkeden ayrılmadan önce Akıncı'ya karşı savaş açmak için güç toplar.

Akıncı yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akıncı 29 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Lukas'ı takipte olan Akıncı için bu savaş beklediği fırsattır ama Lukas beklenmedik bir hamle yapar. Gizli Yapı, yetki alanının dışına çıkan Lukas için ölüm emri verir ve bu görev Cevdet Emiroğlu'na verilir. Bunu öğrenen Lukas, Cevdet'i Nergis üzerinden vurmayı planlar. Üstelik bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzaktadır. Nergis'i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkar.

AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AKINCI YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

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