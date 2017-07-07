Akıncı 'Üzüntülüyüz ama elimizden geleni yaptığımız için rahatız'



Ali Ruhluel, Lefkoşa, 7 Temmuz (DHA)- İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında günlerdir devam eden Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Dokuz gündür Crans-Montana'da süren Kıbrıs Konferansı'nda, taraflar anlaşamadı ve Kıbrıs müzakereleri sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaptığı açıklamada, üzüntülü olduklarını ancak ellerinden geleni yaptıkları için rahat olduklarını vurguladı. Akıncı, 5'li konferansın toplanmasının en büyük mimarının Kıbrıs Türk tarafı olduğunu vurgulayarak, 'Eğer bizim istikrarlı ve inatçı çabalarımız olmasaydı bu süreç buralara gelemezdi gelemeyecekti' dedi. Akıncı, 'Eşitlik, güvenlik, özgürlük içinde 2 kesimli federal yapı için bütün çalışmalarımızı sürdürdük ama bu niteliklerin olmayacağı bir yapıyı da elbette içimize sindiremezdik ve halkımıza bunu önermezdik' diye konuştu. Akıncı, kendileri masada öneri yaparken, başkalarının bavullarının ayrılmak üzere hazırlanmış olduğunu ifade ederek, 'Bizim bavullarımız değil, başkalarının bavulları bu sabah ayrılmak üzere hazırdı' dedi.