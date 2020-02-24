Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine ilişkin davaya devam edildi

24.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:34

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli yüzbaşı sanık Fatih Kahraman, önceki celsede yarım kalan esas hakkındaki savunmasına devam etti.

Kahraman, 15 Temmuz günü telefonla arandığını ve kendisine tatbikat olduğunun söylendiğini, bunun üzerine terörle mücadele harekatı olacağı düşüncesiyle Akıncı Üssü'ne gittiğini savundu.

Üsse gitmek dışında suç teşkil eden herhangi bir eyleminin olmadığını aktaran Kahraman, o gece "yurtta sulh" parolasını bilmeyen kişilerin Akıncı Üssü'ne alınmadığı yönündeki iddianın da gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kahraman, üsse girerken kendisine parola sorulmadığını ve olağan dışı herhangi bir olayla karşılaşmadığını belirterek, "Yurtta sulh parolası gibi bir şeyden benim hiçbir zaman haberim olmadı." dedi.

Mahkeme huzurunda nizamiye giriş-çıkış kayıtlarını gösteren Kahraman, o gece üsse girenler arasında mahkemede sanık olarak yer almayan, tanık olarak dinlenen kişiler ve bazı müştekilerin de yer aldığını ileri sürdü.

Kahraman, FETÖ/PDY üyesi olduğuna dair somut bir delil olmadığını belirterek örgütle alakası olmadığını ve hiçbir zaman örgütsel faaliyetleri desteklemediğini iddia etti.

İddianamede ve mütalaada yer alan suçlamaları kabul etmeyen Kahraman, suçsuz olduğunu savundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: AA