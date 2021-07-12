(Akıncı Üssü) Kararda darbe girişiminin, elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssü'ndeki sivil...
(Akıncı Üssü) Kararda darbe girişiminin, elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssü'ndeki sivil sorumluların talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı.
(Akıncı Üssü) Kararda darbe girişiminin, elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssü'ndeki sivil sorumluların talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı