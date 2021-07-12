(Akıncı Üssü) Kararda, darbe girişimini yöneten siviller Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri,...
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(Akıncı Üssü) Kararda, darbe girişimini yöneten siviller Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri,...

(Akıncı Üssü) Kararda, darbe girişimini yöneten siviller Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri,...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

(Akıncı Üssü) Kararda, darbe girişimini yöneten siviller Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz'ün de TSK sorumlusu olduğu belirtildi.

(Akıncı Üssü) Kararda, darbe girişimini yöneten siviller Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz'ün de TSK sorumlusu olduğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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(Akıncı Üssü) Kararda, darbe girişimini yöneten siviller Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri,... - Haberler
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