Akıncı Üssü davasının 2 bin 163 klasörü Ankara Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi

ANKARA (İHA) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olan Akıncı Üssü ile ilgili davanın 2 bin 163 klasörü Ankara Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olan Akıncı Üssü davasında yer alan klasörler, kanun yolu incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesine (BAM) gönderildi. BAM'daki incelemenin ardından dosyalar temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderilecek.

Gülen'in talimatının ardından 25 pilotun F-16'larla bombaladığı Akıncı Üssü'nde darbeyi gerçekleştirmeye çalışanlar arasında Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş yer almıştı. Bombalı saldırılarda 68 kişi şehit olmuş ve 222 kişi de yaralanmıştı. Akıncı Üssü davası 515 celse sürmüş ve sanık ile tanık beyanları 100 bin sayfayı geçmişti. 26 Kasım tarihindeki karar duruşmasında 291 sanık hakkında en az bir kez 'ağırlaştırılmış müebbet, 46 sanığa 'müebbet hapis', 19 sanığa da 'anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım' suçundan 12 yıl 6 ay ve 16 yıl 8 ay arasında değişen oranlarda hapis cezası verilmişti. - ANKARA

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