Akıncı Üssü Davasında Sanıklardan Ele Geçirilen İlginç Not

Akıncı Üssü davasında sanıklardan ele geçirilen ilginç not



15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davanın 10 Kasım'daki duruşmasında, sanıklardan Kursiyer Teğmen İsmail Küçükberber'in, yoklama kağıdının arkasına gizlenen bir notu sivil imam Harun Biniş'e vermeye çalışırken jandarma tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Kadın sanıklara yönelik yazıldığı belirlenen ilginç not, mahkeme Başkanı Selfet Giray tarafından okundu.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davanın, bugünkü duruşmasında Mahkeme Başkanı Selfet Giray, cezaevinde görevli jandarma tarafından ele geçirilen 'kişiye özel' isimli tutanağı okudu. Giray, tutanakta, 10 Kasım'daki duruşmada sanıkların yoklamasının alınması sırasında sanık eski Kursiyer Teğmen İsmail Küçükberber'in yoklama kağıdının arkasına gizlenen bir notu Harun Biniş'e vermeye çalışırken görevli jandarma ekipleri tarafından fark edildiği belirtti. Nota el koyan jandarma ekipleri, not ile ilgili tutanak tuttu. Davanın kadın sanıklarına hitaben yazıldığı değerlendirilen ve kim tarafından gönderildiği henüz belirlenemeyen notun başında kısaltmalar ve bazı isimler yazılı. Bir bölümü tam olarak okunamayan, "Herkes çıkmış 1 nolu var üstlerinde. Herkes çıkmış en önde havacı sancaktar var. Arkasındaki 2. sıra boş. 3. sırada siz. Moralleriniz çok yüksek. Önemli birinin huzurundasınız" şeklindeki notun alt kısımda ise, "Kıymetli kardeşlerim, değerli kızlarım size ne diyebilirim ki, sizi nasıl anlatabilirim ki. Pek çoğunun isminden bile ürktüğü bir yükü yüklendiniz. İnşallah cennet ayaklarınızın altında olduğu gibi başınız arşta olacaktır. Hiç üzülmeyin, endişe etmeyin. İnşallah Rabbim sizleri öyle yakın bir zamanda sevdiklerinize kavuşturacak ki hepimiz hayret edeceğiz" ifadelerinin yazıldığı görüldü.