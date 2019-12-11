Akıncı Üssü davasında sanık eski astsubaylar savunma yaptı

11.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:42

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkında savunma yapan Mehmet Veske, 15 Temmuz'da astsubay rütbesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığında komutan koruma ekibinde görev aldığını anlattı.

Olay gününden bir gün önce koruma şefi olan astsubay Fatih Kahraman'ın kendisini arayarak İstanbul'da bulunan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ı koruma görevini verdiğini aktaran Veske, 15 Temmuz'da bu görev için özel bir araçla İstanbul'a gittiğini beyan etti.

Daha önce de bu şekilde göreve gittiğinden görevin verilme şeklini yadırgamadığını ileri süren Veske, Moda Deniz Kulübü'ne gittiğinde çıkış kapılarından birinde beklemeye başladığını, olumsuz bir durumla karşılaşmadığını belirtti.

Sanık Veske, bir süre sonra Ünal'ın helikoptere geçtiğinin söylenmesi üzerine kendisinin de helikoptere bindiğini, buradan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiklerini dile getirdi.

Kendisinin Ünal'ı koruma saikiyle hareket ettiğini, darbe girişiminden ve Akıncı Üssü'ne gidileceğinden habersiz olduğunu savunan Veske, Akıncı'ya indikten sonra Ünal ile birlikte 141. Filo'ya geçtiklerini, kendisinin Ünal'ın bulunduğu odanın dışında beklediğini ve dinlendiğini bildirdi.

Veske, sabaha kadar hiçbir bir olaya karışmadığını, sabah saatlerinde pistin bombalanması üzerine üs karargahına gittiğini, savcının geleceğinin söylenmesi üzerine darbe girişiminden haberdar olduğunu, akabinde de tutuklanarak yargılanmaya başladığını anlattı.

Darbe girişimi sırasında Ünal'ın kendisinin de arasında bulunduğu koruma ekibine darbe girişimi konusunda bilgi vermediği için bu konuda önleyici bir tedbir alamadığını öne süren Veske, suçsuz olduğunu, darbeci olmadığını ve komutanları derdest etmediğini belirterek beraatini istedi.

Olay tarihinde Konya 3. Ana Jet Üssü 135. MAK (Muhabere Arama Kurtarma) ve İHK (İleri Hava Kontrolörü) Filo Komutanlığında görev yapan ve Moda Deniz Kulübündeki darbe karşıtı generalleri derdest eden ekipte yer aldığı belirtilen eski astsubay Göksel Bayram da suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: AA