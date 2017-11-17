Akıncı Üssü Davasında Kadın Sanıklara Yazılan "Motive Notu" Ele Geçirildi

Akıncı Üssü davasında kadın sanıklara hitaben yazıldığı değerlendirilen, "Kıymetli kardeşlerim, değerli kızlarım size ne diyebilirim ki, sizi nasıl anlatabilirim ki. Pek çoğunun isminden bile ürktüğü bir yükü yüklendiniz. İnşallah cennet ayaklarınızın altında olduğu gibi başınız arşta olacaktır. Hiç üzülmeyin, endişe etmeyin. İnşallah Rabbim sizleri öyle yakın bir zamanda sevdiklerinize kavuşturacak ki hepimiz hayret edeceğiz" notu ele geçirildi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesine gelen evrakların okunması ile başlandı.



Mahkeme Başkanı Selfet Giray, cezaevinde görevli jandarma tarafından ele geçirilen "kişiye özel" isimli tutanağı okudu. Giray, tutanakta 10 Kasım'daki duruşmada sanıkların yoklamasının alınması esnasında sanık eski Kursiyer Teğmen İsmail Küçükberber'in yoklama kağıdının arkasına gizlenen bir notu FETÖ'nün sivil imamı sanık Harun Biniş'e vermeye çalışırken görevli jandarma ekipleri tarafından fark edildiği kaydedildi. Nota el koyan jandarma ekiplerinin not ile ilgili tutanak tuttuğu belirtildi. Davanın kadın sanıklarına hitaben yazıldığı değerlendirilen ve kim tarafından gönderildiği henüz belirlenemeyen notta, "Morallerimiz çok yüksek, önemli birinin huzurundasınız. Kıymetli kardeşlerim, değerli kızlarım size ne diyebilirim ki, sizi nasıl anlatabilirim ki. Pek çoğunun isminden bile ürktüğü bir yükü yüklendiniz. İnşallah cennet ayaklarınızın altında olduğu gibi başınız arşta olacaktır. Hiç üzülmeyin, endişe etmeyin. İnşallah Rabbim sizleri öyle yakın bir zamanda sevdiklerinize kavuşturacak ki hepimiz hayret edeceğiz" ifadelerinin yazıldığı görüldü.



(Abdullah Sarica /İHA)