Akıncı Üssü davasına avukat engeli

07.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:40

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanıkların taleplerini dinledi ve esasa ilişkin savunma yapması için sanık eski yüzbaşı Fatih Yapıcı'ya söz verdi.

Sanık Yapıcı, avukatının bugün başka davasının olduğunu ve bu duruma dair mazeret dilekçesini mahkemeye sunduklarını söyledi.

Başkan Giray, bir önceki celsede aldıkları, "sanık avukatlarının planlanan günde duruşmaya katılmaması durumunda sözlü beyandan vazgeçmiş sayılacaklarına" ilişkin ara karar maddesini hatırlatarak, mazeretlerinin reddine karar verdiklerini ve bu şekilde davranan avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Mahkeme Başkanı Giray, barodan müdafi temin etme hakkının olduğunu, bu şekilde savunma yapabileceğini hatırlatması üzerine sanık Yapıcı, "Avukatımla savunmamızı birlikte hazırladık ve bütünlük arz ediyor. Avukatım olmadan savunma yapmak istemiyorum." yanıtını verdi.

Duruşmaya 10 Şubat Pazartesi günü devam edilecek.

Kaynak: AA