Akıncı Üssü davası: Sanıklar savunma yaptı

07.11.2019 20:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:08

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Konya 3'üncü Ana Jet Üssü Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ve İleri Hava Kontrolörü (İHK) filosunda görevli eski astsubay Sedat Koçyiğit savunmasını yaptı.

Koçyiğit, 15 Temmuz'da planlı eğitim olduğunu ancak o gün İstanbul'daki bir görev için önce Samandıra'daki askeri birliğe, sonra da helikopterle Moda Deniz Kulübü'ne geçtiklerini anlattı.

İniş yaptıktan sonra helikopterin çevre emniyetini aldığını savunan Koçyiğit, ilerleyen saatlerde Samandıra'ya döndüklerini iddia etti.

"Samandıra'ya geldiğimde verilen görevi yapmış olmanın verdiği huzurla uyudum." diyen Koçyiğit, suçlu olmadığını, o gece darbe girişiminden ve bunu kimin yaptığından haberdar olmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen Koçyiğit, beraat talep etti.

Aynı birlikte görev yapan sanık eski astsubay Zeki Güngör de eksik kalan eğitimini tamamlamak amacıyla 14 Temmuz'da izinden döndüğünü savundu.

Eğitim amaçlı gelmesine rağmen 15 Temmuz'da eğitimin iptal olduğu ve gerçek bir göreve gidileceğinin bildirildiğini öne süren Güngör, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın korunması için İstanbul'a gideceklerini, ayrıntılı bilginin de daha sonra verileceğini öğrendiğini aktardı.

Güngör, Samandıra'daki birliğe vardıklarında bölük komutanı Gökhan Maldar'ın, Ünal'ı koruyacaklarına dair bilgi verdiğini, ardından bekleyececeklerini, emir geldiğinde hareket edeceklerini söylediğini ifade etti.

Bir müddet sonra gelen emir üzerine helikopterle Moda'ya geçtiklerini anlatan Güngör, iniş yaptıktan sonra 2-3 kişi ile bulundukları yerin ve helikopterin emniyetini aldığını belirtti.

Hem helikopteri hem insanları hem de bulundukları yeri koruduklarını aktaran Güngör, helikopterler birkaç kez iniş kalkış yaptıktan sonra Samandıra'ya döndüklerini ifade etti.

Güngör, biraz istirahat ettikten sonra Akıncı Üssü'ne götürüldükleri bilgisini vererek, darbe girişimini burada öğrendiğini bildirdi.

Derdest edilen generallerin bindiği helikopterde olmadığını savunan Güngör, FETÖ ile de bir bağı olmadığını iddia etti.

Suçlamaları reddeden Güngör, beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA