Akıncı Üssü davası: Sanık savunmalarına devam edildi

05.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:00

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 458 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıkların savcının esasa yönelik mütalaasına karşı savunma yaptığı duruşmada, 15 Temmuz'da Konya 3. Ana Jet Üssü 135. Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ve İleri Hava Kontrolörü (İHK) filosunda görevli eski astsubaylar sanık Mustafa Kozak ile Mikail Tığcıoğlu, savunma yaptı.

Sanık Kozak, arazi eğitimi için hazırlık yaptıklarını ancak görev değişikliği olduğu belirtilerek İstanbul'a gittiklerini anlattığı savunmasında, önce Samandıra'daki askeri birliğe, oradan da Moda Deniz Kulübü'ne geçtiklerini aktardı.

Çevre emniyeti aldığını, bu sırada dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı korumalarıyla ayrılırken gördüğünü de antalan Kozak, ayrıca düğüne gelen davetlilerin arabalarına ulaşmalarına yardım ettiğini öne sürdü.

Kozak, ilerleyen saatlerde Samandıra'ya dönüp, oradan da Akıncı Üssü'ne helikopterle geçtiklerini belirterek, darbe girişiminden haberdar olmadığını iddia etti.

"Darbeyi kimin yaptığını bile savcıdan öğrendim." diyen Kozak, tahliyesini ve beraatini istedi.

İki sanık da suçlamları reddederken sanık Tığcıoğlu da "Ben terörist, hain, darbeci değilim. Ben kendimden eminim." diyerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA