Akıncı Üssü davası dosyası istinaf incelemesine gönderildi

ANKARA (DHA) - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında sivil imamlarının da bulundu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasının 2 bin 163 klasörü bulan dosyası, istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ismi 'Mürted' olarak değiştirilen Akıncı 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, FETÖ'nün darbe girişiminin yönetildiği ana karargah olarak kullanıldı. İddianamenin kabulünden sonra Akıncı Üssü davasının ilk duruşması, 1 Ağustos 2017'de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki bin 800 kişilik salonda görüldü. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması bin 198 gün süren dosya kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerce alıkonulan komuta heyeti ile olay gecesi yaralanan vatandaşların da arasında bulunduğu 440 kişi, mağdur ve müşteki sıfatıyla dosyada yer aldı. Kamu kurumlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık bin 150 katılma talebi de mahkemece kabul edildi. Ayrıca yargılama boyunca 385 kişi de tanık olarak dinlendi. Karar duruşmasına kadar 515 celse görülen davada, 5 bin 500 saati bulan kayıt, 10 katip tarafından deşifre edildi. Sanık, tanık ve müştekiler ile taraf avukatlarının beyanları 100 bin sayfayı geçti.

Dosyanın istinaf süreci için sanık, müşteki ve taraf avukatlarının taleplerinin yer aldığı itiraz dilekçeleri 16 bin sayfayı geçti. Böylece 2 bin 163 klasörü bulan Akıncı Üssü darbe girişimi dava dosyası, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme kaleminden alınarak bir kamyonla istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesi'ne teslim edildi. İstinaf incelemesinin ardından dosya, temyiz için Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesine gönderilecek.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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