Akıncı Üssü davası

13.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:44

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, esasa ilişkin savunmalarla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkında savunma yapan eski astsubay Mustafa Turgay, 15 Temmuz öncesi Hava Kuvvetleri Komutanlığında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın koruma ekibinde görev aldığını dile getirdi.

Olay gününün tamamını Ünal'ın eşinin yanında İstanbul'da geçirdiğini belirten Turgay, Ünal'ın eşinin Moda Deniz Kulübündeki düğüne katılmaktan, düğüne kısa bir süre kalmışken vazgeçtiğini iddia etti.

Akşam saatlerinde koruma ekibindeki diğer personel ile Moda Deniz Kulübü'ne gittiklerini anlatan Turgay, kendilerine verilen görevin "komutanı korumak" olduğunu, buradan Ünal'ı aldıktan sonra Akıncı Üssü'ne geçtiklerini dile getirdi.

Ünal'ın derdest edilmediği iddiasında bulunan Turgay, kamera kayıtlarında Ünal'ın Akıncı Üssü'nde rahatça dolaştığının anlaşıldığını beyan etti.

Darbe girişiminden sonra 2 hafta daha görevine devam ettiğini belirten Turgay, derdest ettiği iddia edilen komutanların kendisini kuvvet karargahında görmesine rağmen şikayetçi olmadıklarını, bunun suçsuz olduğunun kanıtı olduğunu öne sürdü.

Sanık Turgay, Akıncı Üssü'ne kendi isteğiyle gitmediğini, buradaki eylemlerden sorumlu tutulamayacağını ve suç işlemediğini savunarak, beraat talebinde bulundu.

Sanık eski astsubay Mustafa Balcı ise devlet büyüklerinin 15 Temmuz'da neler yaşandığını bildiklerini ileri sürerek, savunma yapmayacağını dile getirdi.

Davanın görülmesine, haftaya devam edilecek.

Kaynak: AA