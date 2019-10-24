Akıncı Üssü davası

24.10.2019 20:22

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Konya 3. Ana Jet Üssü 135. Filo'da görevli helikopter teknisyeni eski astsubay Yahya Baştan savunma yaptı.

Baştan, Bursa'da yıllık iznini geçirirken atölye şefi Köksal Demirtuğ'un 13 Temmuz'da arayıp personel eksikliğinden dolayı üsse dönüş yapmasını istediğini belirterek, o tarihteki en kıdemsiz personelin kendisi olduğunu ve bu yüzden izinden çağrılan birkaç personel arasında bulunduğunu ileri sürdü.

15 Temmuz sabahı mesaiye gittiğini ve normal işlerini yaptığını, saat 14.15'te Demirtuğ'un filonun tatbikat düzenleyebileceğini, buna da iki helikopterin katılacağını ve helikopterlere teknisyen olarak bineceklerini söylediğini iddia eden Baştan, daha sonra bilgisayardan kontrol ettiğinde bir helikopterin planlandığını ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirileceğini gördüğünü bildirdi.

Baştan, saat 17.45'te helikopter başında beklerken gelen iki pilotun, bir helikopterin daha kalkış yapacağını, ona geçmesini istediklerini ifade etti.

Birine Demirtuğ'un, diğerine de kendisinin bindiğini dile getiren Baştan, kurtarma tatbikatı için kalkış yaptıklarını düşünürken çalışma sahası dışına çıktıklarını ve saat 20.30-21.00 civarı Yalova Hava Meydan Komutanlığı'na indiklerini anlattı.

Baştan, "bilmesi gereken prensibi" gereği kendisinin bilgilendirilmediğini düşündüğünü belirterek, bir ara pilotlardan Mehmet Fatih Özkan'a neden Yalova'ya geldiklerini sorduğunu, onun da cevap olarak sadece Fenerbahçe Orduevi'ne gideceklerini söylediğini, başka bir bilgi vermediğini öne sürdü.

Kalkış yapacakları bildirildiğinde pilotlardan üsteğmen Mustafa Şenyüz'ün gelip kendini iyi hissetmediğini ve uçuşa katılamayacağını söylediğini, bunun üzerine helikoptere pilot binbaşı Kenan Comart'ın bindiğini söyleyen Baştan, saat 21.45'te havalandıklarını söyledi.

Baştan, bir iki yerde iniş gerçekleştirdikten sonra neresi olduğunu sonradan öğrendiği Moda Düğün Salonu'nun otoparkında beklediklerini dile getirerek, Comart'ın Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın geleceğini ve onu karşılamasını bildirdiğini ifade etti.

Ne olduğunu anlayamadan Ünal'ın geldiğini ve helikoptere bindiğini, zorla alıkonulduğunu düşündürecek bir şey bulunmadığını öne süren Baştan, koruma amaçlı bir görev yaptıklarını düşündüğünü ileri sürdü.

Baştan, 00.00-00.30 civarı kalkış yapıp kısa süre sonra da Sabihe Gökçen Havalimanı'na indiklerini ifade ederek, Abidin Ünal'ın da kendi uçağına geçtiğini anlattı.

Ünal'ın hürriyetinden yoksun bırakılmasına yönelik suçlamayı reddettiğini belirten Baştan, sadece kendisine verildiği kadar bilgisi olduğunu öne sürdü. Baştan, Atatürk Havalimanı askeri alanına iniş yapıp oradaki hareketliği farkettikten sonra telefonuna baktığında darbe girişiminden haberdar olduğunu iddia etti.

Konya'dan tatbikata gidecekleri yalanıyla kandırıldığını savunan Baştan, helikopter Hava Harp Okuluna geldiğinde oradan uzaklaşmaya çalıştığını ancak iki teçhizatlı askerin telefonunu alıp kendisini alıkoyduklarını ileri sürdü.

Baştan, ışıkları sönük bir binaya götürülürken helikopterine dönmek istediğini söylediğini, bunun üzerine askerlerin, telefonunu binbaşı Comart'a verip kendisini de tehdit ederek orada bıraktıklarını ifade etti.

Zorla tutulduğunu savunan Baştan, sabah 06.48'de kalkış yaptıklarını, Konya'ya döneceklerini düşünürken Akıncı Üssü'ne geldiklerini bildirdi. Baştan, burada da 143. Filo binasına götürüldüğünü, teslim olma işlemlerinin karargah binasında yapılacağının bildirilmesi üzerine oraya gittiğini fakat hiçbir eyleme katılmadığını iddia etti.

Darbe girişiminin içinde bulunmadığını savunan Baştan, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık eski astsubay Köksal Demirtuğ da savunmasında örgüt üyesi olmadığını söyledi.

O gün 135. Filo komutanının yazılı emirleri doğrultusunda uçtuğunu belirten Demirtuğ, darbe faaliyeti kapsamında uçuş yapmadığını öne sürdü. Demirtuğ, 15 Temmuz'da arama kurtarma tatbikatı kapsamında görev yaptığını, darbe girişiminden de haberdar olmadığını savundu.

Suçlamaları reddeden Demirtuğ, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA