Akıncı Üssü davası

09.10.2019 20:16

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı olan sanık eski tümgeneral Suat Murat Semiz savunma yaptı.

Görev yerinin Eskişehir olduğunu, ancak darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününe katılmak üzere eşi, kızı, damadı ve torunuyla İstanbul'a özel aracıyla gittiğini anlatan Semiz, darbe girişiminin başladığı saatlerde de düğünde bulunduğunu ifade etti.

"Ben bu kalkışmanın hiçbir şekilde içinde olmadım. Karşısında oldum." diyen Semiz, bilinen tüm terör örgütlerine karşı fikren ve fiziken mücadele ettiğini, devletine, milletine, bayrağına, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak görev yaptığını söyledi.

Semiz, "Hiçbir şekilde ilişiğimin olmadığı bir darbe girişimi nedeniyle 15 Temmuz gecesi neler yaptığım dikkate alınmaksızın hesap veriyor olmam haksız ve hukuksuzdur." ifadesini kullandı.

Sadece sözde atama listesinde isminin bulunması gerekçe gösterilerek tutuklandığını iddia eden Semiz, iddianame çıktığında hakkında zan, varsayım ve muhtemel yanlış yönlendirme sonucu isnat edilmiş gerçek olmayan suçlamalar gördüğünü beyan etti.

Semiz, 15 Temmuz'da Moda'daki düğün salonunda darbe girişimi öğrenildikten sonra dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal tarafından kendisiyle birlikte Korgeneral Nihat Kökmen, Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve tuğgeneral Dursun Pak ile Eskişehir'de karşı harekat için görevlendirildiğini söyledi.

İçinde generaller bulunan özel aracıyla Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ne (BHHM) geldiklerini belirten Semiz, yolda da darbe girişimine karşı emirler verdiklerini anlattı.

Semiz, BHHM'ye geldiklerinde de karşı harekatı sürdürmek için buradaki tuğgeneral Recep Ünal'dan komutanın devralındığını belirtti.

Sıkıyönetim mesajlarını öğrendiğinde de vekaleten yerine bakan personeline bu emirlerin dikkate alınmamasını, alanlar hakkında da kanuni işlem başlatacağını söylediğini öne süren Semiz, adının sözde atama listesinde 00.36'da arayan Korgeneral Yılmaz Özkaya'dan "Eskişehir sıkıyönetim komutanı" olarak geçtiğini öğrendiğinde de bunu bilmediğini söylediğini savundu.

Semiz, sözde atama olmasına rağmen darbe karşıtı duruşunu değiştirmediğini iddia etti.

Beraberindeki generallerle hareket ettiğinin, tanık generallerin ifadeleri ve cumhuriyet savcısının mütalaasında da doğrulandığını savunan Semiz, suçlamaları kabul etmedi.

Darbe girişimi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelin keşfinin yapıldığına yönelik emri verdiği iddiasının da doğru olmadığını söyleyen Semiz, aleyhindeki tanık ve sanık beyanlarını da kabul etmediğini bildirdi.

Örgüt üyesi olmadığını da savunan Semiz, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi

Kaynak: AA