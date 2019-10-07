Akıncı Üssü davası

07.10.2019 19:26

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde (BHHM) görev yapan, Muharip Hava Kuvveti Harekat Merkezi Komutanı sanık eski tuğgeneral Recep Ünal savunma yaptı.

Ünal, Eskişehir'deki generaller, Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının İstanbul'daki düğününe gidince BHHM'de 7 saat tek başına, darbe karşıtı bir yönetim gerçekleştirdiğini iddia etti.

"15 Temmuz gecesi Eskişehir BHHM'de İstanbul'daki düğünde derdest edilen komutanların da sorumluluğunu üstlenerek çok önemli bir görevi yürüttüm." diyen Ünal, 19.05'te uçuş yasağı bilgisinin alınmasıyla havadaki bütün uçakların çağrılması için emir verdiğini öne sürdü.

Korgeneral Ziya Kadıoğlu'na uçuş yasağı bilgisini iletip Eskişehir'e çağırdığını, o dönem Hava Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Abidin Ünal'ı uçuş yasağı ile ilgili bilgilendirdiğini anlatan Ünal, 20.02'de de Genelkurmay'dan gelen uçuş talimatına göre tedbirlerini aldırdığını öne sürdü.

Ünal, o gece Muharip Hava Kuvvet Komutanı Mehmet Şanver'den aldığı havadaki uçakları dönmeleri yönünde ikaz etmesi ve meydanların kapatılarak kalkışların engellenmesine yönelik emirleri de uyguladığını savundu.

Darbe karşıtı bir faaliyet olarak Erzurum'daki alarm reaksiyon uçaklarına kalkış emri verdiğini ancak bu emri Şanver'in talimatıyla iptal ettiğini ileri süren Ünal, ayrıca Diyarbakır'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı personeline iki uçak verilmesini de engellediğini iddia etti.

Ünal, havadaki uçaklara angajman kurallarının uygulanması anlamına gelen "H188" emrinin başbakandan istenmesine yönelik talimatın alınmasında, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın emirlerinin yayınlanmasında, Akıncı Üssü pistlerinin bombalanmasında kendi emir talimatlarının da etkili olduğunu öne sürdü.

Delili olmayan bir faaliyeti bulunmadığını savunan Ünal, 15 Temmuz'da darbeyi önlemeye yönelik çalıştığını iddia etti.

"En uygun harekat tarzı benimki"

Erzurum'dan, alarm reaksiyon yani "scramble" uçaklarının kalkmasına yönelik verdiği talimatın darbe faaliyeti çerçevesinde değerlendirildiğini belirten Ünal, inisiyatif alarak böyle bir karar verdiğini savundu.

Ünal, "O geceki durumda en uygun harekat tarzı benim aldığım kalkış kararıdır. Olaylara gerekli müdahaleyi yapmayan komutanlar benim kararımı kötü göstermektir. Efkan Ala'nın uçağına karşı kalkış emri olduğuna yönelik yalana sarılmaktadırlar. O an yapılcak en iyi harekat tarzı havada bir müdahale gücü bulundurmaktır." diye konuştu.

Duruşmaya, yarın Ünal'ın savunmasıyla devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA