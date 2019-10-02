Akıncı Üssü davası

02.10.2019 20:10

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli sanık eski astsubay Bülent Toygar savunma yaptı.

Darbe girişiminin yaşandığı gece yakıt operatörü olarak "Asena-03" çağrı adlı tanker uçakta bulunan Toygar, savunmasının başında, kanlı planın içine bilerek ve isteyerek girmediğini söyledi.

Toygar, 2015'te meslekteki 23'üncü yılında amirlerine sözlü ve resmi olarak TSK'den ayrılmak istediğini bildirdiğini belirterek, o dönem bir beklentisi kalmadığını savundu.

Uçuş eğitimi aldığını ve başka bir iş yapacağını, bu yüzden de dilekçesini 15 Temmuz'da teslim ettiğini, 18 Temmuz'da da izne ayrılacağını anlatan Toygar, ancak nöbette olduğu son gününde terörle mücadele harekatı olarak bildiği darbe girişiminin içinde kaldığını iddia etti.

Toygar, "O gün üzerimde isimliğim olan uçuş tulumuyla her zamanki komutanlarımdan aldığım bir emirle terörle mücadele harekatı görevine gittim." diye konuştu.

Uçak kalkışının yasak olduğunu bilmediğini, havada geri dönüş yapmalarına yönelik bir ikaz duymadığını, uçuş esnasında telsizlerin kapalı tutulduğundan da haberdar olmadığını savunan Toygar, o güne kadar omuz omuza görev yaptığı komutanlarının ne niyette olduklarını teşhis edebilecek yetki ve konumda bulunmadığını öne sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen ve kullanıldığını iddia eden Toygar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

İncirlik'ten kalkan "Asena-02" çağrı adlı tanker uçağın yakıt ikmal operatörü sanık eski astsubay Ferdi Evcimik de savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Örgüt üyesi olduğuna yönelik tanık beyanlarını reddeden Evcimik, 15 Temmuz'da amirlerinin emri doğrultusunda, terörle mücadele harekatı kapsamında hareket ettiğini ileri sürdü.

Filo komutanı binbaşı Orçun Kuş'un 20.00 civarı aradığını ve gelmesini emrettiğini, bunun üzerine filoya gittiğini belirten Evcimik, uçak başı yapacaklarının söylenmesi üzerine filo aracıyla uçakların bulunduğu sahaya geçtiklerini anlattı.

"Ben verilen emirler doğrultusunda hareket ettim." diyen Evcimik, o gün bulunduğu tankere dört F16 yaklaştığını ve bunlardan üçünün yakıt aldığını belirtti.

Evcimik, terörle mücadele harekatı olduğu bilinciyle hareket ettiğini ileri sürerek, darbe teşebbüsünü öğrendikten sonra bir emre uymadığını ve sonrasında evine gittiğini iddia etti.

Suçsuz olduğunu öne süren Evcimik, tahliyesini ve beraatini istedi.

"Asena-01" çağrı adlı tanker uçağın yakıt ikmal operatörü eski astsubay Hasan Kargın da suçlamaları kabul etmediği savunmasında, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA