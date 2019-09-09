Akıncı Üssü davası

09.09.2019 19:00

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunmasını yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Harekat Başkanlığında görevli eski yarbay Murat Kale, hakkındaki iddiaları reddetti.

Kale, büyük bir terörle mücadele operasyonu icra edileceği maksadıyla Akıncı Üssüne gitme emri aldığını iddia ederek saat 22.30 sularında Akıncı Üssüne giriş yaptığını belirtti.

Nizamiyeden girişi dışında her şeyin "anormal" göründüğünü söyleyen Kale, etrafta tam teçhizatlı askerler gördüğünü, üsse girişlerine müsaade edilmediğini, ısrar etmeleri üzerine askerlerin bilgi alabilmesi için birlikte geldiği sanık eski albay Nevzat Bilir'i içeri aldıklarını, bir süre sonra arayan Bilir'in Akıncı Üssü'nde kargaşanın hakim olduğunu söylediğini aktardı.

İlerleyen saatlerde halkın nizamiye önünde toplanmaya başladığını anlatan Kale, olanları anlamaya çalıştığı halde vatandaşlarla konuşarak sakinleştirmeye çalıştığını, halkın içinden havaya ateş açılması üzerine askerlerin de havaya uyarı ateşi açtığını ileri sürdü.

Eline silah almadığını ve kimseye emir vermediğini savunan Kale, "Ben, galeyana gelmiş, küfür ve slogan atarak lojmanlar bölgesindeki nizamiyeye zorla girmeye çalışan insanları ikna etmeye çalışmaktan başka hiçbir şey yapmadım." diye konuştu.

İddianamede yer alan, yaralıların üzerine sonradan tek tek atış yapıldığı iddiasını reddeden Kale, 8 sivilin şehit olduğu, onlarca kişinin yaralandığı lojmanlar nizamiyesinde böyle bir olayın yaşanmadığını, iddiaların "iftira" olduğunu öne sürdü.

Bu sırada araya giren duruşma savcısı, Kale'ye hitaben, "Murat Kale. İddianameyi beğenmeyebilirsin, eleştirebilirsin ama kamu kurumlarını bu şekilde itham edemezsin." diyerek uyarıda bulundu.

Kale de savcının kendisine bu şekilde hitap edemeyeceğini ifade ederek, mahkeme başkanından savcıyı uyarmasını istedi.

Sanık ayrıca, korgeneral Tayfur Fikret Erbilgin'in Ankara Merkez Orduevi'nden darbe teşebbüsü kapsamında zorla kaçırılarak Akıncı Üssü'ne götürülmesi olayıyla da alakası olmadığını ve FETÖ ile bağı bulunmadığını öne sürdü.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: AA