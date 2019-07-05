Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminden önce, astsubayken subaylık sınavını kazandığı için Harp Okulu kursiyeri olduğunu belirten Fatih Arslan, o gece ve öncesinde vatana ve bayrağa ihanet etmediğini söyledi. "Örgüt üyeliği ve hainliği kabul etmiyorum." diyen Arslan, darbe girişiminin yaşandığı gece de amirlerinin emirlerine uyduğunu, emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini ileri sürdü.

Arslan, suçlamaları da reddederek beraat talebinde bulundu.

Sanık eski astsubay Adem Gül de savunmasında, 15 Temmuz Cuma günü, istememesine rağmen amirinin emri doğrultusunda koruma ve güvenlik tatbikatı için Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gittiğini söyledi.

Amirinin ısrarı doğrultusunda gittiği Muhafız Alayı'nda durumdan endişe edip çıkmaya çalıştığını, ancak izin verilmediğini savunan Gül, sabaha doğru gelen, birliği olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gideceğini öğrendiği helikoptere bindiğini ifade etti. Gül, ancak helikopterin Akıncı Üssü'ne iniş yaptığını dile getirerek, buraya yapılan top atışlarının ardından kısa süre içinde üsten ayrıldığını ileri sürdü.

Tatbikat diye böyle bir durumda kalmasına neden olan sicil amirinden şikayetçi olduğunu belirten Gül, darbe girişiminin içinde yer almadığını savundu.

Gül, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, sabit ya da ankesörlü hatlardan arandığına yönelik suçlamayı da kabul etmedi. Gül, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kaynak: AA