Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Onur Kahveci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonda darbe girişimini duyurmasının ardından darbe kalkışmasından haberinin olduğunu iddia etti.

Olay günü kendisine tatbikat emri verildiğini savunan Kahveci, "Bize tatbikat olacağı söylendi, tatbikat emri verildiğinde bunun darbe için yapılacağını bilemezdim." dedi.

İddia edildiğinin aksine depo anahtarlarını verilen emir doğrultusunda depo sorumlusunun bilgisi dahilinde kullandığını savunan Kahveci, bu olaydan üstlerinin haberinin olduğunu ileri sürdü.

Darbe için kimseden emir almadığını savunan Kahveci, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatını istedi.

Sanık kursiyer Yunus Şahin ise kanunsuz hiçbir eyleme girişmediğini, suç olarak öne sürülen WhatsApp yazışmalarındaki konuşmaların 15 Temmuz günü yapılacak dersler, sınavlar ve o gün yapılacak halı saha maçına yönelik olduğunu ileri sürdü.

Şahin, "Olay günü 13.30 gibi sınavdan çıktım, 14.30'da derse girdim, 16.00'dan sonra bu ders bitti, 16.00'ya kadar ders ve sınavla uğraşıyordum, ne o gün ne de aylar önce darbe hakkında bilgim yoktu." dedi.

Filo komutanının emri üzerine 18.00'de brifing salonunda toplandıklarını Terörle Mücadele Harekatı (TMH) olacağının söylendiğini ve telefonlarının toplatıldığını iddia eden Şahin, brifing salonundaki konuşmalarda "darbe" sözcüğünün geçmediğini sadece TMH olacağının konuşulduğunu ileri sürdü.

15 Temmuz gecesi kimseden sonucu suç teşkil eden bir emir almadığını savunan Şahin, 3 yıldır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA