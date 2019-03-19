Akıncı Üssü Davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı İstanbul'a ve oradan da Akıncı Üssü'ne getiren uçağın birinci pilotu Reşat Bora ve ikinci pilot Nail Sarıaltın savunma yaptı.

Savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiğini tutuksuz sanıklardan Bora, suçlamaları reddetti.

Abidin Ünal'ın derdest edildiğinden haberdar olmadıklarını savunan Bora, Akıncı Üssü'ne geldikten sonra da darbe girişimine yönelik bir eylemde bulunmadıklarını savundu.

Tutuklu sanık Nail Sarıaltın da benzer şekilde beyanda bulunduğu savunmasında, ikinci pilot olduğu için telefon görüşmelerinin daha sık olduğunu söyledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklerken Abidin Ünal'ın takım elbiseli ve normal bir şekilde uçağa bindiğini ve kokpite gelerek kendilerine, "Merhaba arkadaşlar" diyerek selam verdiğini iddia eden Sarıaltın, komutanın Akıncı Üssü'ne gideceğini mahiyetindeki Fatih Kahraman'ın kendilerine ilettiğini bildirdi.

Akıncı'ya gideceklerini o sırada öğrendiklerini savunan Sarıaltın, üsse geldiklerinde de Ünal'ın kendilerine teşekkür ederek, uçaktan indiğini ileri sürdü.

Sarıaltın, bağlı bulundukları Etimesgut'a dönmek için komutanlarını aradıklarını ancak beklemeleri yönündeki emir üzerine, birinci pilot Bora'nın talimatı doğrultusunda Ünal'ın bir emri olup olmadığını sormak için Yakup Yiğit'i aradığını onun da kısa süre sonra dönüş yaptığını dile getirdi.

Tam olarak hatırlamasa da Yiğit'in ya üs komutanın emriyle ya da Hava Kuvvetleri Komutanı'nın emriyle orada kalacaklarına dair bir şeyler söylemesi sonrası uçağı park edip indiklerini anlatan Sarıaltın, pilot dinlenme odasında televizyondan Akıncı Üssü'ndeki olaylardan haberdar olduklarını, bunun üzerine odadan çıkıp üzerinde atölye yazan bir binaya girdiklerini anlattı.

Olayların bittiğini öğrenene kadar burada kaldıklarını öne süren Sarıaltın, FETÖ ile de bir bağı olmadığını iddia etti.

Sarıaltın, tahliyesini ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanık Faruk Yusufoğlu da savcının mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunduğunu hatırlatarak, suçlamayı kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Murat Taşar da savcının hakkında beraat istediği mütalaasına katıldığını belirterek, dosyasının tefrikini istedi.

Duruşmaya öğleden sonra devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA