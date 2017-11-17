Akıncı Üssü Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.



Mahkeme Başkanı Selfet Giray, daha önce verilen ara karalar gereği dosyaya gönderilen bilgi ve belgeleri okudu.



Giray, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ifadesi alınan şüpheli Hakan İslamoğlu'nun ifadesinden bir suretin, Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imam Kemal Batmaz yönünden delil mahiyetinde bulunduğundan dosyaya girdiğini bildirdi.



FETÖ'nün Endonezya sorumlusu olduğu belirtilen Hakan İslamoğlu, savcılıkta etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek, itirafçı olmuştu. Yaklaşık 80 FETÖ üyesi ile örgütün yurt dışı yapılanmasındaki 5 ülke imamının ismini verdiği, 50 örgüt mensubunu fotoğraflarından teşhis ettiği ve örgütün yurt dışı yapılanması hakkında bilgiler aktardığı, Kemal Batmaz'ı tanıdığını söylediği öğrenilen İslamoğlu, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Dosyaya giren belgelerin okunmasının tamamlanmasının ardından, sanık avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasına geçildi.



Duruşmaya, öğle arası verildi.