Akıncı Üssü Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.



Duruşmada savunması alınan sanık eski kursiyer pilot teğmen Burak Kuru, hakkındaki suçlamaları reddetti.



Akıncı Üssünde filo komutanının emriyle bulunduğunu savunan Kuru, darbe girişimi toplantılarına katılmadığını ileri sürdü.





Terörle Mücadele Harekatı (TMH) yapılacağının belirtildiğini söyleyen Kuru, emirle telsizleri şarj ettiğini kaydetti.



Darbe girişimine katılmadığı ve kanunsuz bir emir almadığını iddia eden Kuru, üsten sabah saatlerinde çıktıktan sonra ilgili komutanına yoklama verdiğini, göreve döndüğünde tutuklandığını anlattı.



Savunmasının ardından sanığa 143. Filo koridorundaki güvenlik kamerası görüntüleri izlettirildi. Genellikle kursiyerlerin gidip geldiği ve sanıklardan eski Filo komutanı Hakan Evrim'in odasının bulunduğu koridoru çeken kamera kayıtlarında, sanıklardan Bilal Akyüz, Kubilay Selçuk, sivil imamlar Harun Biniş ve Kemal Batmaz da görülüyor. Kursiyer pilotların sandıkla telsizleri taşıdıkları da görüntülere yansıyor.



Duruşmaya, verilen öğle arasının ardından sanık savunmalarıyla devam edilecek.