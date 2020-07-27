Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Konya'daki 135'inci Filo'nun komutanı olan ve İstanbul'daki düğüne katılan komutanları derdest ederek Akıncı'ya taşıyan helikopter pilotlarını organize ettiği belirtilen eski yarbay Alparslan Şahin, geçen celse tamamlayamadığı esas hakkındaki savunmasına devam etti.

Şahin, helikopterlerin o gece Yalova'ya uçtuğu yönünde bir bilgisi olmadığını, Arama Kurtarma İhtisaslı Personelin (AKİP) Beyşehir'de kaybolan askeri bir malzemeyi aradığını düşündüğünü söyledi.

Yaşanan kalkışmadan haberi olmadığını iddia eden Şahin, gece boyu davaya konu eylemlerle ilgili kimseye emir vermediğini ifade etti.

Şahin, darbe girişiminden saat 22.30'da haberdar olduğunu, bu saatten sonra tüm tedbirleri aldığını ve darbe karşıtı emirler verdiğini belirtti.

Filo komutanı olarak cephaneliklere giriş ve çıkışı durdurduğunu anlatan Şahin, savcının esas hakkındaki mütalaasında bu tedbirlere ve lehine olan tanık beyanlarına yer vermediğini ileri sürdü.

Şahin, Moda Deniz Kulübü'ndeki söz konusu hadiseler yaşanırken de kendi filosuna, "Sakın olaylara karışmayın, derhal geri dönün" emrini verdiğini belirterek suçsuz olduğunu savundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: AA