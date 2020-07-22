Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, olay tarihinde Konya'daki Muharebe Arama Kurtarma bölüğünün komutanı olan ve İstanbul'daki Moda Deniz Kulübünde düğüne katılan komutanları derdest ederek Akıncı'ya getirilmesini sağlayan eski binbaşı Gökhan Maldar esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Savunmasında Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği'ne değinen, amirlerin emirlerine itaat etmenin önemine ve gerekliliğine dair beyanda bulunan Maldar, komutanların derdest edildiği Moda Deniz Kulübünde dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın emirleriyle hareket ettiğini öne sürdü.

Olay günü darbe girişiminde bulunma kastıyla hareket etmediğini savunan Maldar, "Ben darbeyi Akıncı'ya gelene kadar anlayamadım. Bunu anlayamamamı garipseyene de dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı olan ve Genelkurmay karargahında derdest edilen Salih Zeki Çolak'ın ifadesine bakmalarını öneriyorum. Çolak, tanık olarak dinlendiği mahkemede darbeyi sabah saatlerinde anladığını söylüyor. Benim darbeyi geç anlamış olmamın, hayatın normal akışına uygun olduğunu düşünüyorum. Ben darbeyi, havadaki ilk uçak sesiyle 22.10'da anlayamazdım." diye konuştu.

Esasa ilişkin mütalaada darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle FETÖ'cülükle suçlandığını ve "birim yöneticisi sanık" olarak gösterildiğini hatırlatan Maldar, "Ben FETÖ'cü değilim." ifadesini kullandı.

Davanın müştekisi Ünal'ın derdest edilmediğini, bu konuda kamera kayıtlarının kendisini doğruladığını savunan sanık Maldar, 15 Temmuz akşamı Ünal'ı koruma maksadıyla hareket ettiğini öne sürdü.

Maldar, savunmasına yarın devam edecek.

Kaynak: AA