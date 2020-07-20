Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya, eski pilot binbaşı Mehmet Fatih Özkan'ın esas hakkındaki savunmasıyla devam edildi.

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
20.07.2020 19:03 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:19

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya, eski pilot binbaşı Mehmet Fatih Özkan'ın esas hakkındaki savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında İstanbul'daki düğüne katılan komutanların derdest edilerek Akıncı Üssü'nde rehin tutulmasını organize ettiği belirtilen helikopter pilotu eski binbaşı Mehmet Fatih Özkan, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Sanık Özkan, 15 Temmuz öncesi komutanlara yönelik terör saldırısı olabileceği yönünde istihbarat bilgisinin bulunduğunu ve 14 Temmuz'da kendisine bu durum hakkında bilgi verildiğini anlattı. Kendisine darbe girişimine yönelik bir emir verilmediğini savunan Özkan, olay günü suç işleme kastıyla hareket etmediğini anlattı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında bir helikopterin izinsiz uçuş yapmasının mümkün olmadığını, gerektiğinde helikopterin park edileceği yerlerin dahi amirlere bildirildiğini ifade eden Özkan, 15 Temmuz akşamı sicil amiri olan sanık eski yarbay Alparslan Şahin'in emir ve talimatıyla uçuş yaptığını ileri sürdü.

Olay günü üst rütbeli komutanların darbe girişimi dışında kaldığını, söz konusu komutanların bazı astları tarafından emir komuta zincirinin kırıldığını bildiren Özkan, bu zinciri kıranların tespit edilmesi gerektiğini savundu.

Özkan, 15 Temmuz'dan bir gün önce filo komutanı eski yarbay Şahin'in İstanbul'a gitmesini ve Cumhurbaşkanına suikast girişimini yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile görüşmesi yönünde emir verdiğini aktararak, bu görüşmenin darbe içerikli olmadığını iddia etti.

Davanın yönetici sanıkları arasında gösterildiğini hatırlatan Özkan, olay günü diğer yönetici sanıkların çoğu ile arasında iletişim kaydının bulunmadığını ve hiçbir darbe toplantısına katılmadığını beyan etti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: AA

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