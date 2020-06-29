Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya, olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) görevli eski astsubay Seyyit Hamza Taştan'ın esas hakkındaki savunmasıyla devam edildi.

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
29.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:26

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya, olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) görevli eski astsubay Seyyit Hamza Taştan'ın esas hakkındaki savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan eski ÖKK personeli eski astsubay Taştan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını belirterek savunmasına başladı.

Darbe girişiminden habersiz olduğunu iddia eden Seyyit Hamza Taştan, olay günü davanın sanıklarından eski kurmay albay Fatih Yarımbaş'a elbiselerini vermek için Merkez Orduevi'ne gittiğini, burada terör saldırısı olabileceğinin söylenmesi üzerine Gazi Orduevi'ne geçtiklerini ifade etti.

Gazi Orduevi'nin otoparkında Yarımbaş'ın, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emniyetinin sağlanması yönünde emir verdiğini anlatan Taştan, Aksakallı'nın aracını bir süre takip ettiklerini, sonra aracın önünde durduklarını ancak Aksakallı'nın içinde bulunduğu aracın bölgeden ayrıldığını dile getirdi. Bu zaman zarfında kendisinin araçta beklediğini öne süren Seyyit Hamza Taştan, Zekai Aksakallı'nın verdiği ifadede kendisinden bahsetmediğini bildirdi.

Taştan, yaşananların ardından ÖKK'nin Oğulbey'deki yerleşkesine gitmek için yola çıktıklarını, Fatih Yarımbaş'ın yaptığı telefon görüşmelerinden sonra ÖKK'ye giriş çıkışların yasaklanmış olduğunu öğrendiklerini ve Gölbaşı'ndan dönerek Akıncı Üssü'ne gittiklerini belirtti.

Akıncı'ya giriş yapana kadar nereye gittiklerini bilmediğini ileri süren Seyyit Hamza Taştan, sabah saatlerine kadar bir odada bulunduğunu ve uyuduğunu, ihtiyaç giderme dışında da odadan ayrılmadığını öne sürdü.

Darbe girişimini 16 Temmuz sabah saatlerinde öğrendiğini belirten Taştan, "Yaşananların hain bir darbe girişimi olduğunu sabah uyandıktan sonra çevrede konuşanlardan öğrendim. Herhangi bir suça karışmamış olmam nedeniyle kaçmadım, herhangi bir suç işlemedim." diye konuştu.

15 Temmuz günü suç işleme kastıyla hareket etmediğini, üzerinde silah bile bulunmadığını savunan Seyyit Hamza Taştan, "Darbeye ilişkin bir emir almadım, bu konuda bana bir emir verilmedi. Darbe girişiminde bulunmak kastıyla hareket etmedim." ifadesini kullandı.

Yarımbaş'ın, Aksakallı'nın güvenliğinden sorumlu kişilerden biri olduğunu iddia eden Taştan, kendisine verilen emrin şekil itibarıyla kanunlara aykırı olmadığını, daha önce de benzer şekilde aldığı emirlerle göreve gittiğini ifade etti.

Seyyit Hamza Taştan, hazırlanan iddianame, bilirkişi raporları ve mütalaada aleyhe hususları kabul etmediğini de bildirdi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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