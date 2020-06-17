Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
17.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:42

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık eski üsteğmen Adem Kırcı, davanın sanığı değil tanığı olması gerektiğini savunarak ifadesine başladı.

Olay günü mesainin bitirilmesi üzerine evine gittiğini anlatan Kırcı, devre arkadaşı olan ve darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarına iki adet bomba atarak 15 kişinin şehit olmasına sebebiyet verdiği belirtilen Müslim Macit'in kendisini arayarak akşam saatlerinde terörle mücadele harekatı olacağını söylediğini, bundan bir süre sonra görevli olduğu 141. Filo'ya gittiğini ifade etti.

Sanık Kırcı, 22.08'de F-16 ile kalkış yaparak lider uçak konumundaki uçağı bir süre takip ettikten sonra "Görev iptal." anonsu ile inişe geçmelerinin istenildiğini dile getirdi. Bunun üzerine yaklaşık 20 dakika boyunca yönergeler doğrultusunda yakıt azaltarak indiğini beyan eden Kırcı, bu zaman zarfı içinde Ankara şehir merkezi üzerinde uçuş yapmadığını savundu.

İnişten sonra 141. Filo'da dinlenmeye başladığını, herhangi anormal bir durum ile karşılaşmadığını öne süren Kırcı, bir süre sonra sanık eski üsteğmen Mustafa Konur'un iptal edilen görevin yeniden verildiğini ve lider uçak olarak uçacağını söylediğini, bu sırada Genelkurmay'a saldırı olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Sözde saldırının terörle mücadele harekatına karşı teröristlerce misilleme olarak yapıldığını düşündüğünü bildiren Kırcı, gerekirse saldırıyı bertaraf etmek için dava dosyasına göre 00.54'te ikinci kez kalkış yaptığını aktardı.

Bir süre uçtuktan sonra taktik kanaldan ses limitini geçmeleri talimatı verildiğini ancak buna uymadığını bildiren Kırcı, daha önce yaşamadığı bir durumla karşı karşıya kaldığı için Akıncı Üssü'ne geri döndüğünü söyledi.

İnişten sonra uçağın başına gelen makinistin, "Darbe mi oluyor?" diye sorduğunu, medyada buna ilişkin haberler gördüğünden bahsettiğini aktaran Kırcı, havadayken yaşadıklarının darbe girişimine ilişkin olduğunu böylece anladığını savundu.

Kırcı, üsse giriş çıkışların yasaklanmış olması nedeniyle bu süreçte filodan ayrılarak evine gidemediğini ileri sürdü.

Aleyhindeki bilirkişi raporlarını kabul etmeyen Kırcı, uçağında bomba olmadığını, olaylar sırasında herhangi bir yere bomba atmadığını savundu.

Soruşturma aşamasındaki FETÖ sohbetlerine katıldığı, maaşından himmet verdiği yönündeki ifadelerini kabul etmediğini belirten Kırcı, "Benim FETÖ, metö hiçbir örgütle bağım yoktur." savunmasını yaptı.

Örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonlarla arandığına dair tespiti kabul etmeyen, darbe girişiminde bilerek ve isteyerek yer almadığını öne süren Kırcı, aleyhindeki tanık beyanlarını da reddetti.

Eski üsteğmen Kırcı, mevcut delillerle beraat ettirilmesi gerektiğini savundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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