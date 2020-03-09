Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
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Akıncı Üssü, Yozgat, Güncel

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

09.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:26
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması için tutuklu sanık eski kurmay binbaşı İbrahim Yozgat'a söz verildi.

Olay tarihinde Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı 182'nci Filo komutanı olduğunu belirten Yozgat, darbe girişiminden bir gün önce üs komutanının odasında yapılan toplantıda, kendisine geri hizmet uçuşu yapılacağı bilgisinin verildiğini aktardı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da ise Üs Komutanı eski tuğgeneral Deniz Kartepe'nin emriyle Terörle Mücadele Harekatı (TMH) kapsamında Diyarbakır'dan kalkış yaptıklarını anlatan Yozgat, seyir esnasında Atmaca-1 çağrı kodunu kullandıklarını söyledi.

Ankara semalarına ulaştıklarından kısa bir süre sonra kontrol kulesinin yönlendirmesiyle Akıncı Üssü'ne iniş yaptıklarını ifade eden Yozgat, havadaki diğer uçaklarla telsiz temaslarının olmadığını belirtti.

Darbe girişimini, Akıncı Üssü'ne indikten sonra anladığını dile getiren Yozgat, o saatten sonra kanunlara aykırı bir eyleme katılmadığını öne sürdü.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, darbe faaliyeti kapsamında bir girişimde bulunmadığını ileri süren Yozgat, tanık beyanlarının da kendisini doğruladığını kaydetti.

Yaklaşık 4 yıldır tutuklu yargılandığını hatırlatan Yozgat, beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Kaynak: AA

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