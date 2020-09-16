Akıncı Üssü darbe girişimi davası
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Akıncı Üssü darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Akıncı Üssü darbe girişimi davası
16.09.2020 19:41 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:44

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, olay tarihinde Akıncı Üssü 141. Filo'nun komutanı olan ve darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski orgeneral Akın Öztürk'ün damadı eski yarbay Hakan Karakuş, dünkü celsede başladığı esasa ilişkin savunmasına devam etti.

Karakuş, hakkında düzenlenen bilirkişi raporlarını reddederek, mahkemeden karar verirken bu raporları dikkate almamasını talep etti.

Darbe girişiminin yaşandığı gün kursiyer pilotların uçuş faaliyetlerinin olduğunu anlatan Karakuş, mesainin erken biteceğine yönelik bir mesaj aldığını bu mesajın kim tarafından atıldığını hatırlamadığını ileri sürdü.

Sanık Karakuş, savunmasına şöyle devam etti:

"1 Temmuz 2016 tarihinde 141. Filo'ya TMH görevi verildi. 3 uçak bomba yüklü şekilde bekler komuta geçti. Bu durum bizim için rutin bir faaliyetti. 15 Temmuz günü de TMH görevi üs komutanı ve harekat komutanı tarafından bize verildi. Uçmak saç ayağı ile gerçekleşir. İlk ayak pilotlar ama bakım olmazsa uçuş olmaz, uçuşun olması için meydanın hazırlanması gerekir. Yani meydan harekat bakım personeli ve pilot, üçlü saç ayağını oluşturur ancak nedense uçan pilotların hepsi tutuklu."

O gece filodan kalkan uçuşları kontrol ettiği yönündeki isnatları da reddeden Karakuş, kule ile uçaklar arasındaki konuşmaların montaj olduğunu iddia etti. Karakuş, darbe girişimi gecesine ait telsiz konuşmalarının hukuka uygun şekilde elde edilmediğini savundu.

FETÖ üyesi olduğuna dair savcılığın tespitini de reddeden Karakuş, beraat talebinde bulundu.

Pilotlara bombalama emrini vermişti

Sanık eski yarbay Hakan Karakuş'un telsiz konuşmaları iddianamede şu şekilde yer alıyor:

"Müslüm Macit: İstenen vuruş noktalarını tekrar eder misiniz?

Hakan Karakuş: Yol kavşağı, cami önü.

Macit: Bana verilen koordinatta mutabık mıyız?

Karakuş: Mutabık.

Macit: Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim.

Karakuş: Mutabık, üç tane.

Macit: Üç tane alındı.

Macit: Filo, Aslan-6, yol kavşağı ve cami önü tamamlandı, koordinatın batısında herhangi bir noktaya mı?

Karakuş: Bir şey yoksa atmayın.

Macit: Koordinata atmıyorum mutabık mıyız?

Karakuş: Mutabık.

Macit: Söylenen iki hedef başarıyla vuruldu.

Karakuş: Anlaşıldı, ellerinize sağlık."

Kaynak: AA

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