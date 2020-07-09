Akıncı Üssü darbe davasının görülmesine devam edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akıncı Üssü darbe davasının görülmesine devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Akıncı Üssü darbe davasının görülmesine devam edildi
09.07.2020 19:05 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:41

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, eski pilot kurmay yüzbaşı Selahattin Yorulmaz, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Darbe girişimi sonrası basında kendisi hakkında çıkan haberlerle suçlu ilan edildiğini söyleyen Yorulmaz, olay tarihinde Akıncı Üssü'nde filo komutanı olarak görev yapan, davanın yönetici sanıkları eski yarbay Hakan Karakuş ve eski binbaşı Mustafa Azimetli ile aynı haberlerde adının geçmesinden "şeref" duyduğunu ifade etti.

"Terörist" olmadığını savunan Yorulmaz, FETÖ iltisakı nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında işlem yapılan ve kamu görevinden ihraç edilen kişilerin mağdur edildiğini öne sürdü.

Savunmasında, darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilden eski orgeneral Akın Öztürk'e de sahip çıkan Yorulmaz, "Akın Öztürk'ün Hava Kuvvetleri Komutanlığını yaptığı orduda görev almaktan onur duyuyorum." dedi.

Olay günü uçuş yaptığını, bu esnadaki telsiz kayıtlarının dava dosyasında yer almadığını belirten Yorulmaz, konuyla ilgili yeniden bilirkişi raporu alınması gerektiğini dile getirdi.

Savunmasında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin basında yer alan haberlerden söz eden ve bazı siyasilerin geçmişte FETÖ ile ilgili söylemlerine yer veren Yorulmaz, olay günü kendisinin eylemlerine ise yer vermedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı Ekonomi
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü Güncel
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 3. Sayfa
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Koronayı etkisiz hale getiren cihaz tanıtıldı
Koronayı etkisiz hale getiren cihaz tanıtıldı
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetine, 2 baro başkanı icabet etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetine, 2 baro başkanı icabet etti
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
CHP'nin çoklu baro düzenlemesiyle ilgili yol haritası belli oldu
CHP'nin çoklu baro düzenlemesiyle ilgili yol haritası belli oldu
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde 'gözlemci' bulundurulacak
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Yılmaz Tunç Hüseyin Filiz Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Filiz Akın Ozan Güven İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Sakarya Fahrettin Koca Aytemiz Alanyaspor
Şu an buradasınız: Akıncı Üssü darbe davasının görülmesine devam edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 20:06:48. #1.14#
title