Akıncı, türk bayrağı ve denktaş'ın fotoğrafını okul müdürüne tevdi etti

17.09.2019 11:40

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum ailenin kendisine teslim ettiği Türk bayrağı ve Rauf Denktaş'ın fotoğrafını, okul müdürü Sözer Karamehmet'e tevdi etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün, Dr. Fazıl Küçük İlkokulu okul müdürü Sözer Karamehmet'i kabul etti.

Akıncı, Akdoğan Belediyesi'nde Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nun bahçesinden bir Rum tarafından çalınan ve dün Rum'un ailesi tarafından kendisine idae edilen Türk bayrağı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın fotoğrafını, okul müdürü Sözer Karamehmet'e tevdi etti.

"OLAY İNFİAL YARATTI"

"Uzun zamandır Rum toplumunun talebiydi Akdoğan'da ayin yapmak. Herkes uygun bir biçimde bitmesini beklerken, arzu edilmeyen kötü bir olay gerçekleşti" diyen Akıncı, "Akdoğan'daki ilkokulun bahçesindeki önderdeki bayrak, bir Rum genci tarafından alınıp kaçırıldı. Toplumda ciddi bir infial yarattı olay. Haklı bir infialdi. Olay yaşandıktan kısa bir süre sonra olaya neden olan gencin ailesi bize ulaşmaya çalıştı. Aile adına bir özür mektubu iletmek istediler. Bu ziyaret dün gerçekleşti. Özür mektubunu aldık. Aile, özrün Kıbrıs Türk toplumuna ulaşmasını istedi" değerlendirmesini yaptı.

"Yapılan bu eylem son derece çirkin ve yanlış bir eylem oldu" diye devam eden Akıncı, "Bireyler, uluslar, birbirlerinin sembollerine, değerlerine saygı göstermesi gerekir. Barış eğitiminin, barış kültürünün yaygınlaştırılması gerekir" dedi.

"AYNI BAYRAK VE FOTOĞAF DEĞİL"

'Rum aile tarafından iade edildiği açıklanan bayrağın ve fotoğrafın, okuldaki bayrak ve fotoğraf olmadığına' işaret eden okul müdürü Sözer Karamehmet de, "Bayrağımızı ve fotoğrafı almak üzere buradayım. Okulumuzda böyle bir olayın yaşanması bizi derinden üzmüştür. Bayrak, bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi temsil eder. Rum ailenin özrü dikkate alınmalıdır. Özür önemlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı daha sonra Rum ailenin kendisine getirdiği Türk bayrağını ve Denktaş'ın fotoğrafını okul müdürü Karamehmet'e teslim etti. Akıncı, Türk bayrağını teslim ederken öptü.

KKTC'de 'bayrak çalınması olayı' 8 Eylül'de meydana geldi. Kıbrıslı Rumlar, 45 yıl sonra Akdoğan'da bulunan Panaya Meryem Ana Kilisesi'nde ayin yaptı. Ayine yüzlerce Rum katıldı. Ayine katılanlardan bir grup daha sonra Kilise'ye 150 metre uzuklıkta bulunan Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nun bahçesine girdi. Rumlardan biri, bir süre okulun içerisinde gizdikten sonra okula girerek, sınıflardan birinin yanındaki panodan Denktaş'a ait fotoğrafı ve bahçede direkteki Türk bayrağını çaldı.

'OĞLUM PİŞMAN OLMUŞTUR'

Rum aile Akıncı'ya yazdığı özür mektubunda şunları yazdı; "İşbu mektubumuzla size hitap ederek, şiddetle kınadığımız 16 yaşındaki oğlumuzun düşüncesiz davranışlarının sonuçlarına duyduğumuz üzücü pişmanlığımızı ifade ediyoruz. Sizi temin ediyorum ki, oğlum yapmış olduğu yanlışı anlamıştır, pişman olmuştur ve bunun tekrarı olmayacaktır. Sizin aracılığınızla hem kendim, hem oğlum ve de tüm ailemiz, bu davranışlardan dolayı haklı olarak üzüntü, öfke ve hayal kırıklığı hisseden herkesten içtenlikle özür dileriz."

Kaynak: DHA