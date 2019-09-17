Akıncı TİHA görücüye çıktı
Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergiledi.
17.09.2019 16:21
Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergiledi.
Kaynak: AA