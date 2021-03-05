Akıncı 'Taşkın Komiser' kimdir? Akıncı dizisi Taşkın (Mustafa Ac¸ılan) kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ekranların sevilen dizisi Akıncı'ya yeni oyuncu katıldı. Diziye yeni katılan oyunculardan birisi Mustafa Ac¸ılan'dır. Peki Taşkın karakterini canlandıran Mustafa Ac¸ılan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Detaylar haberimizde.

Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin yer alan Akıncı dizisine hangi oyuncu katıldı? Mustafa Ac¸ılan kimdir? Mustafa Ac¸ılan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

AKINCI DİZİSİ TAŞKIN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Taşkın karakterini "Mustafa Ac¸ılan" canlandırmaktadır.

MUSTAFA AÇILAN KİMDİR?

Akıncı dizisine Taşkın Komiser olarak katılan Mustafa Açılan 1987 doğumludur. Mustafa Açılan, ilk profesyonel dizi oyunculuğunu 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Kanıt Ateş Üstünde dizisinde yapmıştır.

İngilizce, Rusça ve Kazakça dillerini bilen Mustafa Açılan'ın İnstagram hesabı @mustafaacilan 'dır. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Mustafa Açılan'ın İnstagram'da 23 bin takipçisi bulunmaktadır.