Akıncı 'Taşkın Komiser' kimdir? Akıncı dizisi Taşkın (Mustafa Ac¸ılan) kimdir, nereli, kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Akıncı 'Taşkın Komiser' kimdir? Akıncı dizisi Taşkın (Mustafa Ac¸ılan) kimdir, nereli, kaç yaşında?

05.03.2021 23:22 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:25
Akıncı 'Taşkın Komiser' kimdir? Akıncı dizisi Taşkın (Mustafa Ac¸ılan) kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ekranların sevilen dizisi Akıncı'ya yeni oyuncu katıldı. Diziye yeni katılan oyunculardan birisi Mustafa Ac¸ılan'dır. Peki Taşkın karakterini canlandıran Mustafa Ac¸ılan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Detaylar haberimizde.

Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin yer alan Akıncı dizisine hangi oyuncu katıldı? Mustafa Ac¸ılan kimdir? Mustafa Ac¸ılan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

AKINCI DİZİSİ TAŞKIN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Taşkın karakterini "Mustafa Ac¸ılan" canlandırmaktadır.

Akıncı 'Taşkın Komiser' kimdir? Akıncı dizisi Taşkın (Mustafa Ac¸ılan) kimdir, nereli, kaç yaşında?

MUSTAFA AÇILAN KİMDİR?

Akıncı dizisine Taşkın Komiser olarak katılan Mustafa Açılan 1987 doğumludur. Mustafa Açılan, ilk profesyonel dizi oyunculuğunu 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Kanıt Ateş Üstünde dizisinde yapmıştır.

İngilizce, Rusça ve Kazakça dillerini bilen Mustafa Açılan'ın İnstagram hesabı @mustafaacilan 'dır. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Mustafa Açılan'ın İnstagram'da 23 bin takipçisi bulunmaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Aleyna Tilki Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mustafa Er Cüneyt Çakır Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akıncı 'Taşkın Komiser' kimdir? Akıncı dizisi Taşkın (Mustafa Ac¸ılan) kimdir, nereli, kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 23:30:13. #1.16#
title