Akıncı: Rumlar hidrokarbon konusunda olumsuz tavrını sürdürüyor

09.08.2019 17:30

KIBRIS'TA Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşme ile ilgili açıklama yaptı.

Görüşmenin yapıcı bir şekilde geçtiğini söyleyen Akıncı, "Ayrılık noktaları hala var. Bir diyalog içerisinde bu sıkıntıları aşabilmenin yolunu bulmak için çaba harcıyoruz. Sorunlar çözülmedikçe dertler daha da ağırlaşmakta. Bize düşen görev, diyaloğu sürdürmek" dedi. BM geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'nin Ada'ya geleceğini ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute'nin gerekli çalışmaları yapacağını kaydetti.

Eylül veya Ekim ayı başında New York'ta bir görüşme olacağına işaret eden Akıncı şöyle devam etti; "BM açıklamasında ucu açık, sonu gelmez müzakerelerin olmayacağı şeklinde bir ifade var. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bizlerle ayrı ayrı görüşmeyi arzu ettiğini duyurmuştu. Lute ile yapılacak çalışmalara bağlı olarak Guterres üçlü görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Bu görüşmede bundan sonrasının planlanması gündeme gelecek. Bu görüşmede gayri resmi bir beşli toplantının da yolunun çizilebileceğini düşünüyorum. Bir tartışmanın artık son bulması lazım. Neyi müzakere edeceğiz konusu, tüm tarafların bir arada olacağı gayri resmi beşli toplantıda aydınlığa çıkacak. Anastasiadis ile netleşmesinin doğru olacağı kanaatini ifade ettik."

RUMLAR OLUMSUZ TAVIRDA

Rum liderle, 'Hidrokarbon' konusunu da görüştüklerini belirten Akıncı, "Biz doğru olduğunu düşündüğümüz bir öneri yaptık. Maalesef Rum tarafı olumsuz bir tavır içerisinde. Bu tutumlarının tekrarını bugün gördük. ya bir şeyi birlikte yaparsanız, ya da ayrı ayrı yaparsınız. Birlikte yapılsa bu iyi olur. Gerginliklerini azaltır. Bir taraf kendi araştırmalarını yaparken, diğer taraf elleri kolları bağlı devam edemez. Aramalara ara verme, bir arada hareket etme yok. Geriye kalan ayrı ayrı bu alanda girişimleri sürdürmesi kalıyor. Başka seçenek kalmıyor ortada" diye konuştu.

DOĞALGAZ ÖNERİSİ YAPTILAR

"Durum bu olduğu sürece Kıbrıs Türk tarafı Türkiye ile birlikte çalışmalarını yapacak" şeklinde sözlerini sürdüren Akıncı, Rum liderin kendilerine doğalgaz konusunda bir öneri yaptığını belirtti. Akıncı, "Bize karşı bir öneri yapıldı. Sadece bilgi alışverişi yapılacağı bir komite önerisi oldu. Sundukları öneri bize bir çıkış yolu önermemektedir" dedi.

Akıncı, iki toplum arasında bazı güven artırıcı önlemlerin de görüşmede ele alındığını ifade etti.



Kaynak: DHA