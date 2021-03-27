AKINCI prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AKINCI prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI Prototip 3'ün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ, sahasında Cebelitarık'ı 4-1 yendi
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ, sahasında Cebelitarık'ı 4-1 yendi
AKINCI prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
AKINCI prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI Prototip 3'ün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla AKINCI prototip 3'ün ilk uçuşunu yaptığını ve başarılı olduğunu duyurdu. Selçuk Bayraktar'ın uçuş öncesi yaptığı ilk açıklamada, "AKINCI prototip 3 bu gün inşallah ilk uçuşunu yapacak. Birazdan bütün kontrolleri tamamlayıp havalanmayı düşünüyoruz" dedi. İlk uçuşa dair görüntülerin yer aldığı paylaşımın devamında ise Bayraktar, "AKINCI prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yerde bazı ilave testlerimiz olacak. Sonrasında da hangara dönecek" açıklamasında bulundu.

(İHA)

AKINCI prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
AKINCI prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
AKINCI prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
AKINCI prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Semih Yalçın Mehmet Özhaseki Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Bahar Candan Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Türk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AKINCI prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 20:44:02. #1.16#
title