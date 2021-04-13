Akıncı Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi'nde kuralar çekildi

Karatay Belediyesi öncülüğünde kurulan Akıncı Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi'nin kura çekimi yapıldı.

Karatay Belediyesi öncülüğünde kurulan Akıncı Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi'nin kura çekimi yapıldı.

Pandemi dolayısıyla belediyenin sosyal medya hesaplarında canlı yayınla gerçekleştirilen kura ile 135 metrekarelik 3+1 100 daire ve 100 ile 85 metrekarelik 54 daire için toplamda 154 asil ve 154 yedek üyesi belirlendi.

Karakulak Mahallesi, Büyükkumköprü Caddesi ve Sarıcami Sokak kesişimi ile Balçelebi Caddesi ve Tinat Sokak kesişimindeki iki farklı ada ve parselden oluşan toplam 27 bin 53 metrekarelik kentsel dönüşüm alanında yer alan projeye başvuru yapan vatandaşlar, https://akincipark.karatay.bel.tr/ adresinden kimlik numaralarıyla kura sonuçlarını öğrenebilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Akıncı Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi projesinin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirterek gerçekleştirilen kuranın hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan