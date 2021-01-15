Akıncı oyuncu kadrosu ve konusu! Akıncı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? ATV Akıncı canlı yayın izle!

Akıncı dizisi bu akşam 20:00 ilk 3. bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanacak. Türkiye'nin süper kahraman dizisi Akıncı geçen hafta büyük merak uyandırmıştı. Dizinin izleyicileri Akıncı oyuncu kadrosunu ve konusunu merak ediyor. Peki, Akıncı saat kaçta, hangi kanalda? Akıncı konusu nedir? İşte Akıncı oyuncu kadrosu! ATV Akıncı canlı yayın izle!

ATV'nin yeni dizisi Akıncı yayınlanan bölümleri ile merak konusu olmuştu. Günler öncesinden tanıtımları yapılan Akıncı'nın sahnelerinin yanı sıra oyuncuları da dikkatleri çekmişti. Köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatacak olan Akıncı'nın konusu ve gidişatıilgili detaylar, 15 Ocak tarihinde yayınlanacak 3. bölümle netleşecek. Peki, Akıncı dizisinin oyuncuları kimler?Akıncı saat kaçta, hangi kanalda?İşte Akıncı oyuncu kadrosu ve konusu hakkında detaylı bilgi...

AKINCI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Akıncı bu akşam saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak. ATV Akıncı canlı izlemek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz!

ATV AKINCI CANLI İZLE!

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Akınc

ıBüşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş- Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

AKINCI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Aşık mısın?"

Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister. Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır. Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir. Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.