Akıncı nerede çekiliyor? Akıncı hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Akıncı'daki gizli yer neresi?

ATV'nin sevilen dizisi Akıncı'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Akıncı nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Akıncı nerede çekiliyor? Akıncı'daki okul nerede?

Ekranların sevilen dizisi Akıncı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Akıncı Hisar nerede? Akıncı dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Akıncı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Akıncı dizisinin çoğu sahne çekimleri İstanbul'da Kuzguncuk semtinde yapılmaktadır. Dizideki çoğu sahne Üsküdar-Kuzguncuk'ta geçmektedir. Bunlara ek olarak Akıncı dizisinin dizi-film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer almaktadır.

KUZGUNCUK NEREDE?

Üsküdar-Kuzguncuk

AKINCI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akıncı dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Var olmadığımızı düşünüyorsunuz ama varız. Buradayız; geldik."

Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer. Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir. Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başlar. Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman. Nergis ise Köksal ve Aylin'in kurduğu ölümcül tuzağa doğru adım adım yaklaşmaktadır.

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş - Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Savaş Alp Başar - Taner

Deren Talu - Didem

Ercü Turan - Lucas

Bilgi Aydoğmuş - Yeliz

Selin Çuhadaroğlu - Beyza

Öykü Su Okur - Duygu

Kubilay Yılmaz

Yunus Destebaşı