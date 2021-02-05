Akıncı ne zaman, saat kaçta? Akıncı yeni bölüm hangi kanalda, hangi gün? Akıncı 6. yeni bölüm izle!

Akıncı yeni bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Akıncı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Akıncı yeni bölüm izle! Akıncı son bölüm izle!

Akıncı yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Akıncı 6. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Akıncı yeni bölüm fragmanı izle! Peki, Akıncı 5. son bölümde neler oldu? Akıncı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Akıncı 6. yeni bölüm izle! Akıncı son bölüm izle! İşte detaylar haberimizde...

AKINCI YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Akıncı 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'da ATV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

AKINCI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akıncı 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'da başlayacaktır.

AKINCI 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akıncı ve Kemal karşı karşıya

Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur. Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir.

Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar. Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır.

Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya gelir.

AKINCI 5. SON BÖLÜM İZLE!

AKINCI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLACAK?

''Yalvarmanın işe yaramadığı zamanlar vardır...''

Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar. Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar. Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntülerken elindeki bilgileri emniyetle paylaşma konusunda kararsızdır. Lukas meselesinin çözülmesi Cevdet'i rahatlatırken, Nergis de babasının gerçek yüzüyle tanışır. Nergis'in elindeki görüntüleri almak isteyen Cüneyt bir plan yapar ama beklemediği sorunlarla karşılaşır. Cüneyt'in planı Nergis ve Fatih'in yakınlaşmasına sebep olur. Birlikte ülke gündemine bomba gibi düşen bir haberin ihbarına giderler.

AKINCI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AKINCI KONUSU

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir. Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.