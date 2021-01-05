Akıncı ne zaman, saat kaçta? Akıncı yeni bölüm hangi kanalda, hangi gün? Akıncı yeni bölüm izle!

Akıncı dizisi 1. bölüm ile Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Akıncı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar haberimizde...

Akıncı yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Akıncı 2. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Akıncı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

AKINCI YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Akıncı 1 Ocak Cuma günü saat 20.00'da ATV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

AKINCI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akıncı 1 Ocak Cuma günü saat 20.00'da başlayacaktır.

1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir. Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.

AKINCI YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANINDA NELER OLACAK?

Akıncı 2. yeni bölümü izleyiciler heyecanla bekliyor. 2. bölümde Akıncı'nın babasının katilini bulmaya bir adım daha yaklaşıyorlar! Cevdet Bey, Akıncı'yı yok etmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor!

AKINCI KONUSU

Kim bu Akıncı?

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir. Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.

AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!