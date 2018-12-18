Akıncı-Lute Görüşmesi Tamamlandı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu için atadığı geçici Özel Danışman Jane Holle Lute bugün bir kez daha Kıbrıslı liderlerle görüştü.

Sabah saatlerinde Rum Lider Anastasiadis'le bir araya gelen Özel Danışman Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Özel Danışman Lute arasında 1 buçuk saat süren görüşme tamamlandı. Lute görüşmeyle ilgili açıklama yapmazken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu'nun yazılı bir açıklama yapması bekleniyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA