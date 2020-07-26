Akıncı Konağı 125 yıldır tarihe meydan okuyor
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Akıncı Konağı 125 yıldır tarihe meydan okuyor

Akıncı Konağı 125 yıldır tarihe meydan okuyor Kilis'te bulunan 125 yıllık Akıncı Konağı mimari yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

26.07.2020 10:34 | Son Güncelleme: 26.07.2020 10:54

Akıncı Konağı 125 yıldır tarihe meydan okuyor

KİLİS - Kilis'te bulunan 125 yıllık Akıncı Konağı mimari yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

1925 yılında Vasıf Akıncı tarafından 800 Reşat altını karşılığında satın alınarak, bugüne kadar Akıncı ailesi tarafından kullanılan Akıncı Konağı bahçesiyle birlikte 750 metre karelik alan üzerine kurulu olan konakta 12 oda, 2 mutfak, 2 büyük salon, 2 mağara ve 2 su kuyusu bulunuyor.

Akıncı Konağının Sahibi Mümtaz Akıncı, Dedesi Vasıf Akıncı tarafından 1925 yılında açık arttırma yöntemi ile satın alındığını ifade ederek, " Konağın satıldığı 1925 yılında nerede ise Kilis'te herkes açık attırmaya girmiş, dedem 800 Reşat altını karşılığında buraya satın almıştır. O tarihten beri aile olarak burada oturuyoruz. Buraya yerli ve yabancı turistler gidip geliyorlar. Kültür ve Turizm bakanlığından gelip gidiyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarına göre 1895 yılında yapılmış bir konaktır. Şuanda Kilis'in en eski konağıdır. Bahçesiyle birlikte 750 metrekaredir. Konağın altında büyük bir kuyu vardır. Kemerli olan kuyunun üzerine konak inşa edilmiştir. Kültür ve Turizm bakanlığı konağımızın fotoğraflarını yaptırarak, tarihi mekanlara, kamu kuruluşlarına asttılar. Bizdi böyle bir tarihi konağa sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz" dedi.

Akıncı Konağı 125 yıldır tarihe meydan okuyor

Kaynak: İHA

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