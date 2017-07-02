Akıncı, KKTC'deki Yangın Hakkında Bilgi Aldı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kalkanlı'daki yangın yerinde bulunan Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat'ı arayarak durum hakkında bilgi aldı.



Orman Dairesi Müdürü Fırat, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya, iki yangın söndürme helikopterinin ve Türkiye'den gelen bir yangın söndürme uçağının şu anda yangına etkin ve hızlı bir şekilde müdahale ettiği bilgisini verdi. Fırat, Türkiye'den ikinci yangın söndürme uçağının da kısa bir süre sonra müdahaleye katılacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı'nın sorusu üzerine Fırat, yangının akşam saatleri öncesinde kontrol altına alınacağını, ek bir tedbire şu an itibarıyla ihtiyaç olmadığını söyledi. - CENEVRE