Akıncı: Kıbrıs Türk Tarafımasaya Sunulan Hiçbir Belgeyi Basına Sızdırmadı

Kıbrıs sorununa iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı çözüm bulma amaçlı müzakereler İsviçre'nin Crans-Montana Kasabası'nda sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı'nın sekizinci gün toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının sunduğu önerilerin yeni olmadığını ve sonuca götürecek nitelik içermediğini belirtti. Akıncı, Rum tarafının, masada okuduğu önerileri sunmadan önce basına sızdırmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi ve Kıbrıs Türk tarafının masaya sunulan hiçbir belgeyi basına sızdırmadığına işaret etti.



"Guterres'in gelişinden memnunuz"



Akıncı, bugünkü toplantının önemine işaret ederek, BM Genel Sekreteri'nin ikinci kez Crans-Montana'ya geleceğini söyledi. Akıncı, "Biz bu gelişten memnunuz. İlk gelişinde ortaya koyduğu bir çerçeve vardı. O çerçevenin devamını getirmek üzere yoğun bir çalışma olacağı anlaşılıyor. İkili, beşli, ayrı ayrı görüşmeler olacak. Dolayısıyla yarın (bugün), çok yoğun ve verimli geçmesini umut ettiğimiz bir gün bizi bekliyor. Umarım tüm Kıbrıs için, Kıbrıs'ın hem Türkü, hem Rumu, hem de Kıbrıs'ta yaşayan herkes için verimli bir gün olur" dedi.



"İçerikte çok önemli açılımlar içermeyen bazı görüşler"



KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının masaya sunduğu önerilere ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Yani adına yeni denen ama içerikte çok önemli açılımlar içermeyen bazı görüşler getirildi" dedi. Okunan önerileri daha sonra iyice inceleyeceklerini ancak okudukları metinler için şu an sonuca götürecek bir nitelik içerildiğini görmediklerini kaydeden Akıncı, "Keşke içerseydi. Keşke ben de daha farklı konuşabilseydim size. Ama ne yazık ki öyle değil" ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin de toplantıya gelecek olması nedeniyle bir hareketlenme yaşanmasının iyi bir gelişme olduğunu, ancak bu hareketliliğin bir göz boyama amacıyla yapılmış olmaması dileğinde olduğunu belirtti. Akıncı, "Temennimiz, yarın bunun daha içerikli bir hale dönüşerek, bizlere çözüm için yardımcı unsurlar geliştirmesidir" dedi.



Yunanistan'ın da benzer bir görüş getireceğini anladıklarını kaydeden Akıncı, Türkiye'nin ise ilk günden bir takım açılımlar yaptığını belirtti. Akıncı, "Bizim görüşlerimizi her zaman yapıcı oldu. Öyle olmaya da devam edecek. Hedef, göz boyama değil, tribünlere oynama değil, masanın etrafında sonuç odaklı olmalı" dedi.



Kıbrıs Türk tarafının masaya sunulan hiçbir belgeyi basına sızdırmadığına işaret eden Akıncı, Rum tarafının masada okuduğu önerilerin ise, kendileri görmeden basına sızdırıldığını belirterek, bunların olmaması gerektiğini söyledi. Akıncı, daha sonra İngilizce olarak devam ettiği açıklamasında Guterres'in katılmasıyla bir anlaşmaya ulaşmayı umut ettiklerini belirtti. BM Genel Sekreteri'nin, başlattığı adımı geliştirmesini umut ettiklerini söyleyen Akıncı, Rum tarafının hazırladığı öneriye ve bu önerinin masaya sunulmadan önce basına sızdırılmasına yönelik eleştirilerini yineledi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, bir başka soruya yanıtında, Türk tarafının evcut durumda ileriye dönük birçok adım attığını söyledi. Sürecin ilerleyebilmesi için yapıcı adımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Akıncı, bugünün gerekli adımların atılması için en uygun zaman olduğunu belirtti. Kıbrıs için karar verici bir gün olacağını vurgulayan Akıncı, Kıbrıslı Türk lideri olarak Kıbrıslı Türk ve Rumlar'ın ortak ülkesinin geleceği için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.



Akıncı, "Ne zaman Crans Montana'dan ayrılacaksınız?" yönündeki soruyu yanıtında, "Güzel bir yerdeyiz. Hemen gitmeye niyetim yok. Belki 2 gün daha ancak henüz planlanmış bir şey yok" dedi. Garantör ülkelerin başbakanlarının geleceğine yönelik haberleri değerlendiren Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım'ın gelmeye hazır olduğunu, diğer ikisinin de gelmesini beklediğini, ancak birkaç saat önce planın değiştiğini ve başbakanların gelmeyeceğini belirtti. - Lefkoşa