Akıncı: Kıbrıs Türk Tarafı ve Türkiye, Elinden Geleni Yapıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in öngördüğü çerçeve içinde kalarak, Kıbrıs'ta bir çözümü sağlamak ve bunu bugünlerde yapmak için elinden geleni yaptığını söyledi.