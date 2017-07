Akıncı: "Kıbrıs Türk Tarafı ve Türkiye, BM Genel Sekreteri Guterres'in Öngördüğü Çerçeve İçinde...

- Akıncı: "Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye, BM Genel Sekreteri Guterres'in öngördüğü çerçeve içinde kalarak, elinden geleni yapıyor"



CENEVRE - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in öngördüğü çerçeve içinde kalarak, hiç dışına çıkmadan Kıbrıs'ta bir çözümü sağlamak ve bunu bugünlerde yapmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Konferansı'nın sabahki bölümünden sonra kongre merkezinden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akıncı, toplantının nasıl gittiğinin sorulması üzerine, "Size her zaman gerçek neyse onu söyledim her zaman. Bugünün gerçeği de şu, Türk tarafı da, Türkiye de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in öngördüğü çerçevenin içinde kalarak, hiç dışına taşmadan Kıbrıs'ta bir çözümü artık sağlamak ve bunu bugünlerde yapmak için elinden geleni yapıyor" dedi.

Çalışmaların öğleden sonra da devam edeceğini kaydeden Akıncı, akşam saatlerinde de yeniden toplanma olasılığının büyük olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Genel Sekreter'in gelmesinin de iyi olacağını belirterek, siyasi partilerin çağrısının hatırlatılması üzerine, "Doğru bir açıklama" dedi. BM Genel Sekreteri'nin Crans-Montana'ya yeniden gelme ihtimali bulunduğunu kaydeden Akıncı, "Olmayacak diye bir durum yoktur ama bugünü ve yarını da görecek. Bize göre gelmesi iyi olur. Türk tarafı olarak bizim tavrımız bu. Umarız buna uygun gelişmeler olacak" şeklinde devam etti.